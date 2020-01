Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 04:57 PM IST

खेल डेस्क. इटली के फुटबॉल लीग सीरी-ए में युवेंटस ने परमा को 2-1 से हरा दिया। उसके लिए स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दो गोल किए। उन्होंने लगातार 7वें मैच में स्कोर किया। रोनाल्डो ने इस मैच के दौरान एक नया रिकॉर्ड बनाया। वे यूरोप के लीग में लगातार 14वें सीजन में कम से कम 15 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। वे इटली से पहले स्पेन में ला लिगा और इंग्लैंड में प्रीमियर लीग में खेले थे। दूसरी ओर, स्पेन के लीग ‘ला लिगा’ में बार्सिलोना ने ग्रेनेडा को 1-0 से हरा दिया। उसके लिए कप्तान लियोनल मेसी ने 76वें मिनट में टीम का इकलौता गोल किया।

रोनाल्डो ने इटली के समय के अनुसार रात 10:08 बजे गोल किया। इसके 27 मिनट के बाद ही मेसी ने स्पेन में रात 10:35 बजे गोल दाग दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी-अपनी टीमों को लीग में टॉप पर पहुंचाया। युवेंटस 20 मैच में 51 अंक के साथ सीरी-ए में पहले और बार्सिलोना 20 मैच में 43 अंक के साथ ला लिगा में पहले स्थान पर काबिज है।

When the team you now manage nets its first goal. @QSetien#BarçaGranada pic.twitter.com/Aq9KfdR34F