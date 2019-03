रोम. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक की बदौलत युवेंट्स ने चैम्पियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग में शानदार वापसी की। सीरीज ए फुटबॉल लीग की चैम्पियन युवेंट्स ने मंगलवार देर रात एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की। रोनाल्डो ने मैच के 27वें और 48वें मिनट में गोल किया। इसके अलावा उन्होंने 86वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला। फर्स्ट लेग में एटलेटिको मैड्रिड ने युवेंट्स को 2-0 से हराया था। इस तरह युवेंट्स ने स्पेनिश टीम को 3-2 के अंतर से बाहर कर दिया।

