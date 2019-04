मिलान. युवेंटस ने पिछले शनिवार को इटैलियन फुटबॉल लीग सीरी ए के इस सीजन का खिताब जीता था। तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप की तीन बड़ी लीग को जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने थे। इस शनिवार उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम की। वे क्लब करियर में 600 गोल करने वाले पहले एक्टिव फुटबॉलर बने। उनके बाद दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। वे अब तक के अपने क्लब करियर में 598 गोल कर चुके हैं।

Cristiano Ronaldo levels it with his 600th career club goal.



An absolute goal machine 💪 pic.twitter.com/fKxVSP487X