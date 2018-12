Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 07:57 AM IST

तूरिन. इटैलियन फुटबॉल क्लब युवेंटस ने घरेलू लीग सीरी ए में लगातार सातवीं जीत दर्ज की। युवेंटस ने तोरिनो क्लब को 1-0 से हराया। उसकी ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 70वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। यह रोनाल्डो का इस सीजन में युवेंटस की ओर से 12वां गोल है। उन्होंने सीरी ए में 11वां गोल किया। डिफेंडिंग चैंपियन युवेंटस की टीम इस सीजन में 16 सीरी ए मैचों में से एक भी नहीं हारी है। उसने 15 जीते हैं और एक ड्रॉ खेला है।

रोनाल्डो ने सीरी ए के इतिहास में युवेंटस का 5000वां गोल किया। टीम 46 अंक के साथ टॉप पर चल रही है। नेपोली 15 मैचों में 11 जीत के बाद 35 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। युवेंटस सीरी ए के इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं हारने वाली इकलौती टीम है। तोरिनो की 16 मैच में चौथी हार है। टीम 22 अंक के साथ सातवें नंबर पर है।

