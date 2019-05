खेल डेस्क. क्रोएशिया के इगोर स्टिमैक को भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) ने उनके साथ दो साल का अनुबंध किया। एआईएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसकी घोषणा की। स्टिमैक इससे पहले क्रोएशिया को 15 महीने कोचिंग दे चुके हैं। वे स्टीफन कॉन्सटेन्टाइन की जगह लेंगे।

एआईएफएफ ने कहा, "हमने क्रोएशिया के इगोर स्टिमैक को इंटरव्यू के जरिए चुना। कमेटी और एआईएफएफ के सदस्यों ने उनसे कई सवाल पूछे। भारतीय फुटबॉल के लिए उनकी तैयारी अच्छी है। उन्हें इस देश के बारे में पता है। वे इस पद के सही उम्मीदवार लगे। इसलिए, उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया।"

कोच पद के चार दावेदार थे

स्टिमैक के अलावा अलबर्ट रोसा, ली मिंग-सुंग और हकन एरिक्सन कोच पद के दावेदार थे। एआईएफएफ ने स्टिमैक की रिसर्च से प्रभावित होकर उन्हें कोच बनाने का निर्णय लिया। 51 साल के स्टिमैक जुलाई 2012 से अक्टूबर 2013 तक क्रोएशिया के राष्ट्रीय टीम के कोच थे। उनकी कोचिंग में टीम 2014 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग प्लेऑफ तक पहुंची थी।

The journey begins finally 💪🏼🇮🇳 Thanks everyone @IndianFootball for the trust. I am excited & let’s accomplish the mission together 🇮🇳, it is possible only with the support of everyone in this beautiful country #Teamwork both on & off pitch. Namaste🙏🏼🇮🇳 from 🇭🇷 pic.twitter.com/3XKh0YH8Xt