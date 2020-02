Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 03:10 PM IST

खेल डेस्क.अवरमाइन हैकर ग्रुप ने शनिवार को ओलिंपिक और एफसी बार्सिलोना का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। इसके बाद ट्विटर ने दोनों अकाउंट्स के हैक होने की पुष्टि की और अस्थायी तौर पर इन्हें लॉक डाउन कर दिया। हालांकि रविवार तक दोनों अकाउंट रिस्टोर कर दिए गए। इससे पहले यह हैकर ग्रुप फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के ट्विटर हैंडल भी हैक कर चुका है।

इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी ने कहा कि वह इसकी जांच कर रही है वहीं एफसी बार्सिलोना ने कहा है कि यह एक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाएगा। भविष्य में क्लब इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी प्रोटोकॉल और लिंक्स की समीक्षा की जाएगी। हम अपने सदस्यों और फैन्स को बेहतर सेवा देंगे।

FC Barcelona will conduct a cybersecurity audit and will review all protocols and links with third party tools, in order to avoid such incidents and to guarantee the best service to our members and fans. We apologise for any inconvenience this situation may have caused.