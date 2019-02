शनिवार को युगल वर्ग के मुकाबले में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने अपना मैच जीतकर भारत का स्कोर 1-2 कर वापसी की उम्मीद जगाई थी। उन्होंने माटेओ बेरेटीनी और सिमोने बोलेली की जोड़ी को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। अगर प्रजनेश अपना मुकाबला जीत लेते तो स्कोर 2-2 से बराबर हो जाता और फिर फाइनल मुकाबले में जीत की उम्मीद रहती।

Never say die.



India hold strong to win the doubles against Italy. The comeback begins...#DavisCupQualifiers #INDITA pic.twitter.com/kqMUZBevO1