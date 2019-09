Dainik Bhaskar Sep 21, 2019, 06:39 PM IST

नूर सुल्तान (कजाखस्तान). भारत के दीपक पूनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला स्वीडन के स्टीफन रेचमुथ था। स्टीफन की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह मुकाबला दीपक के लिए काफी कठिन माना जा रहा था। लेकिन, भारत के इस युवा पहलवान ने उन्हें आसानी से 8-2 से शिकस्त दे दी। यह मुकाबला 86 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कैटेगरी का था। दीपक पहली बार इस स्पर्धा में शिरकत कर रहे हैं। वो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं।

ओलिंपिक टिकट पक्का

इस मुकाबले में जीत के साथ ही दीपक ने टोक्यो ओलिंपिक के लिए भी अपना टिकट कन्फर्म करा लिया है। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय पहलवान हैं। दीपक के लिए सेमीफाइनल मुकाबला काफी कठिन रहा था। हालांकि, वहां भी उन्होंने 7/6 से जीत दर्ज की थी। यहां उन्होंने कोलंबिया के कार्लोस मेंडेज को हराया था। भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन ने पूनिया को इस जीत पर बधाई दी है।

Sports Authority of India: Deepak Punia (in file pic) wins Olympic Quota in men’s 86 kg category, after reaching semifinals at World Wrestling Championships. He beat Colombia’s Carlos Izquierdo 7-6 after trailing 3-6. India has won 4 Olympic Quotas from this Championship. pic.twitter.com/emkVMI6Z0m