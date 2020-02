Dainik Bhaskar Feb 05, 2020, 10:23 AM IST

खेल डेस्क. एफए कप में मंगलवार को देर रात इंग्लैंड के सेकंड डिवीजन की टीम डर्बी काउंटी 5वें राउंड में पहुंच गई। उसने नॉर्थेम्पटन को 4-2 से हराया। 5वें राउंड में डर्बी का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाईटेड से होगा। उसके लिए नॉर्थेम्पटन के खिलाफ आंद्रे विस्डम ने 28वें, डुआने होल्म्स ने 35वें, जैक मैरियट ने 51वें और स्टार खिलाड़ी वेन रूनी ने 77वें मिनट में गोल किया। इस जीत के साथ रूनी 2 साल बाद अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाईटेड के खिलाफ खेलेंगे। वे यूनाईटेड के ऑलटाइम टॉप गोल स्कोरर हैं।

Four goals to progress from Round Four. 🙌 Our take on tonight's #FACup victory over Northampton Town👇

रूनी पिछली बार 1 जनवरी 2018 को वे एवर्टन की तरफ से यूनाईटेड के खिलाफ खेले थे। तब टीम 0-2 से हार गई थी। यूनाईटेड 12 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। रूनी ने डर्बी के साथ पिछले महीने कोच और कप्तान के तौर पर करार किया था। वे 13 साल तक यूनाईटेड के लिए खेले थे। इसके बाद 2017 में उन्होंने एवर्टन के साथ करार किया था। डर्बी क्लब के प्रमुख फिलिप कोकु ने कहा, ‘‘वे उस क्लब के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, जहां उनका सबसे सुनहरा करियर था। यह स्पेशल होगा।’’

