खेल डेस्क. ऑस्ट्रिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम रियो ओपन के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए। शुक्रवार को उन्होंने स्पेन के जाउमे मुनार को 6-7 (5), 6-4, 6-4 से हराया। दोनों के बीच यह मुकाबला 2 घंटे 41 मिनट तक चला। अगले राउंड में शीर्ष वरीयता प्राप्त थिएम का मुकाबला इटली के गिआनलुका मगेर से होगा। इस जीत के साथ ही थिएम एटीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए।

थिएम इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। वहां उन्हें सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हराया था। थिएम ने मैच के बाद कहा, ‘"मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ टेनिस नहीं खेला, लेकिन यह पर्याप्त था।’’ थिएम बुधवार को चोटिल हो गए थे। उनके घुटने में चोट लगी थी। हालांकि, इस मैच में वे पूरी तरह फिट दिखे।

