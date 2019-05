वॉशिंगटन. गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' दिया जाएगा। वुड्स को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 मई को व्हाइट हाउस में सम्मानित करेंगे। अमेरिका के वुड्स यह अवॉर्ड पाने वाले सिर्फ चौथे गोल्फर हैं। जैक निकलॉस, अर्नाल्ड पाल्मर और चार्ली सीफर्ड को यह अवॉर्ड मिल चुका है। 1963 में तत्तकालीन राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने इस सम्मान की शुरुआत की थी।

Cue the goosebumps. @TigerWoods sits down for his first interview since winning the Masters. pic.twitter.com/z4CnJ5FtQy