खेल डेस्क. एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय धावक पीयू चित्रा ने 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। चित्रा ने यह रेस 4.14.56 मिनट में पूरी की। 23 साल की चित्रा ने 2017 में भी गोल्ड जीता था। 1500 मीटर रेस में बहरीन की गैशॉ टाइगेस्ट ने 4.14.81 मिनट और विनफ्रेड म्युटाइल यावी ने 4.16.18 मिनट में रेस पूरी कर क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं दूसरी ओर 200 मीटर की रेस में भारतीय धावक दुती चंद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन चैम्पियनशिप में अब तक भारत के 15 मेडल हो गए हैं।

#DuteeChand you deserve it, you did it!



Winner of 200m bronze medal #AAC2019 #Doha with a PB time of 23.24s



"I am really very happy. I missed a medal in 100m & relay. I put too much effort in 100m, was not sure of medal in 200m. Just did my best & I am happy," Dutee said. pic.twitter.com/Ompcd5PFi5