नेपोली. भारत की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दुती चंद ने इटली में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इतिहास रच दिया है। वे यहां महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। दुती ने 100 मीटर रेस में 11.32 सेकंड का समय निकालते हुए रेस जीती। स्विट्जरलैंड की डेल पोंट (11.33 सेकंड) दूसरे और जर्मनी की क्वायाई (11.39 सेकंड) तीसरे स्थान पर रहीं।

11.24 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाली दुती किसी वैश्विक इवेंट की 100 मीटर रेस में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गईं। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो हिमा दास के बाद दुती दूसरी रेसर हैं जिन्होंने ग्लोबल इवेंट मे गोल्ड जीता। हिमा ने पिछले साल वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियशिप के 400 मीटर रेस इवेंट में गोल्ड जीता था।



‘मुझे नीचे खींचो, मैं और मजबूती से वापस आऊंगी’

दुती वर्ल्ड यूनिवर्सियाड के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। उनसे पहले 2015 में इंदरजीत सिंह ने शॉटपुट में पहला स्थान हासिल किया था। जीत की खुशी को ट्विटर पर शेयर करते हुए दुती ने कहा, “मुझे नीचे खींचों, मैं और मजबूती से वापसी करुंगी। सालों की कड़ी मेहनत और आपके आशीर्वाद से मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की 100 मी रेस में गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया।” सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं के साथ फोटो पोस्ट करते हुए दुती ने लिखा, “मेरे साथ तस्वीर में सभी विजेता हैं।”

राष्ट्रपति ने दी बधाई

इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, खेल मंत्री किरन रिजिजू ने दुती को बधाई दी। रिजिजू ने रेस का एक वीडियो भी अपने हैंडल से शेयर किया। राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए दुती ने कहा कि वे ओलिम्पिक में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देकर गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास करेंगी।

I've been passionately following since my childhood but it never came. Finally, for the first time, a gold for India! Congratulations @DuteeChand for winning the 100m sprint at the Universiade, the World University Games, in Naples🇮🇳 pic.twitter.com/Rh4phsKCEI