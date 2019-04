बर्लिन. जर्मनी के फुटबॉल क्लब एनट्रैच्ट फ्रैंकफर्ट ने यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में पुर्तगाल के क्लब बेनफिका को 2-0 से हराया। पहला लेग बेनफिका ने अपने मैदान पर 4-2 से जीता था। इस तरह से स्कोर 4-4 से बराबर रहा। फ्रैंकफर्ट ने विरोधी टीम के मैदान पर गोल किया, जबकि बेनफिका की टीम ऐसा नहीं कर सकी है। इस तरह से अवे गोल के कारण फ्रैंकफर्ट ने जीत के साथ 39 साल बाद अंतिम-4 में जगह बना ली। इंग्लिश क्लब आर्सनल और चेल्सी भी जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चेल्सी और फ्रैंकफर्ट अंतिम-4 के मुकाबले में भिड़ेंगे।

