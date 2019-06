Dainik Bhaskar Jun 21, 2019, 07:17 PM IST

खेल डेस्क. स्पेन के स्टार फर्नांडो टॉरेस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वे पहली बार 2001 में एटलेटिको मैड्रिड की ओर खेले थे। इसके बाद 2003 में स्पेन के लिए डेब्यू किया था। टॉरेस 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पैनिश टीम के सदस्य थे। टॉरेस ने यूरो 2008 के फाइनल में जर्मनी के खिलाफ गोल कर टीम को चैम्पियन बनाया था। उन्होंने उस मैच का इकलौता गोल 33वें मिनट में किया था। टॉरेस ने स्पेन के लिए 110 मैच में 38 गोल किए।

टॉरेस ने कहा, ‘18 साल के बेहतरीन सफर के बाद अब अब वह समय आ गया है जब मैं फुटबॉल करियर को अलविदा कहूं।’ टॉरेस ने एटलेटिको के लिए 334 मैच में 111 गोल किए। उन्होंने लिवरपूल के लिए 142 मैच में 81 गोल दागे। वहीं, चेल्सी के लिए 172 मैच में 45 बार स्कोर किया। टॉरेस के पुरान क्लबों ने ट्विटर पर उनके लिए वीडियो पोस्ट किया।

Happy retirement @Torres! Thanks for the memories! 🙌



🤔 What is your favourite Torres moment in the #UCL? pic.twitter.com/0nYqvZaPn9