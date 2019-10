Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 11:35 AM IST

खेल डेस्क. स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने ला लिगा में मंगलवार को रियाल वालादोलिद को 5-1 से हरा दिया। टीम के कप्तान लियोनल मेसी ने होमग्राउंड कैम्प नाऊ पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए। साथ ही उन्होंने दो गोल असिस्ट भी किए। मेसी ने पहला गोल 34वें और दूसरा गोल 75वें मिनट में किया। उन्होंने पहला गोल डायरेक्ट फ्री-किक से किया। उनके करियर का यह 50वां फ्री-किक गोल था। उन्होंने फ्री-किक से बार्सिलोना के लिए 44 और अर्जेंटीना के लिए 6 गोल किए हैं।

बार्सिलोना के लिए पहला गोल क्लेमेट लेंगलेट ने दूसरे मिनट में किया। इसके बाद 29वें मिनट में अर्थुरो विडाल ने मेसी के पास पर टीम का दूसरा गोल किया। मेसी ने 34वें मिनट में टीम का तीसरा और 75वें मिनट में चौथा गोल किया। स्ट्राइकर लुईस सुआरेज ने 77वें मिनट में मेसी के पास पर टीम का पांचवां गोल किया। वालादोलिद के लिए एकमात्र गोल किको ने 15वें मिनट में किया।

