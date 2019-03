नई दिल्ली. भारत 2020 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अमेरिका के मियामी में शुक्रवार रात हुई फीफा काउंसिल की बैठक में भारत को मेजबानी देने के फैसले पर मुहर लगी। फीफा वुमन्स वर्ल्ड कप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उसने लिखा, ‘‘कन्फर्म्ड: भारतीय फुटबॉल 2020 अंडर-17 वुमन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की भारत में मेजबानी करेगा।’’

CONFIRMED: @IndianFootball will host the 2020 #U17WWC in #India 🇮🇳. pic.twitter.com/kvRMR80RMO

एआईएफएफ के अध्यक्ष का टूर्नामेंट को भव्य बनाने का वादा

फीफा का यह दूसरा टूर्नामेंट है, जो भारत में होगा। भारत इससे पहले 2017 में अंडर-17 पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। उस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के कारण ही भारत को अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने भी इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हम इसे बहुत सफल खेल आयोजन बनाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 के आयोजन की जिम्मेदारी मिलना बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है।’’

11 साल पहले फीफा ने शुरू ने किया था यह टूर्नामेंट

मौजूदा समय में भारतीय महिला फुटबॉल टीम नेपाल में चल रही सैफ वुमन्स चैम्पियनशिप 2019 में हिस्ला ले रही है। उसने बुधवार को अपने पहले मैच में मालदीव के खिलाफ 6-0 से जीत हासिल की थी। भारत सैफ चैम्पियनशिप में कभी भी नहीं हारा है और चार बार खिताब जीत चुका है। फीफा ने 2008 से अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू किया था। यह हर दो साल में होता है। पहली बार उत्तर कोरिया ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। पिछले साल स्पेन चैम्पियन बना और मैक्सिको रनर-अप। न्यूजीलैंड और कनाडा क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे थे। भारत पहली बार इस टूर्नामेंट शिरकत करेगा।



फीफा अंडर-17 पुरुष वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के निदेशक जेवियर सेप्पी ने इस आयोजन के लिए मेजबान घोषित किए जाने के बाद भारत को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत और महिला खेल के लिए अच्छी खबर।’’

@IndianFootball will host the FIFA U-17 Women's World Cup 2020. Amazing news for India and the women's game!!!