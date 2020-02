Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 10:42 AM IST

खेल डेस्क. इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को फाइनेंशियल फेयर प्ले (एफएफपी) नियम के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। लिहाजा, उस पर यूरोपियन चैम्पियंस लीग में खेलने पर 2 साल का प्रतिबंध और 232 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन (यूईएफए) ने शुक्रवार को की। एफएफपी नियम का उद्देश्य सभी क्लब मालिकों को स्पॉन्सरशिप डील के जरिए असीमित धन कमाने से रोकना है।



मैनचेस्टर इस साल यूईएफए में अपना सफर जारी रखेगी। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियाल मैड्रिड के साथ सुपर-16 में पहले लेग का मुकाबला होना है। यह मैच 26 फरवरी को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बेर्नाबेऊ स्टेडियम में होगा।

UEFA takes note of the decision of the independent Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB), issued today, relating to Manchester City Football Club...