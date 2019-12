Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 02:51 PM IST

खेल डेस्क. स्पेन के फुटबॉल लीग ‘ला लिगा’ में रविवार को रियाल बेटिस के कप्तान जोआकिन सांचेज ने एथलेटिक बिलबाओ के खिलाफ हैट्रिक गोल किया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत बेटिस ने बिलबाओ को 3-2 से हरा दिया। जोआकिन टूर्नामेंट के इतिहास में हैट्रिक गोल करने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए। उनकी उम्र 38 साल और 140 दिन है। यह उनके करियर की पहली हैट्रिक भी है। जोआकिन ने रियाल मैड्रिड के एलफ्रेडो डी स्टेफानो के 55 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

जोआकिन ने मैच के दूसरे, 11वें और 20वें मिनट में गोल किया। वे 20 मिनट के अंदर हैट्रिक गोल करने वाले सातवें खिलाड़ी है। जोआकिन ने मैच के बाद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ‘‘मैं इस दिन के पूरी जिंदगी याद रखूंगा।’’

First hat trick in @LaLigaEN ✅

Oldest player in @LaLigaEN history to score a hat trick ✅

Everlasting happiness ✅ @joaquinarte pic.twitter.com/TNIsbAIe2W