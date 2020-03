दैनिक भास्कर Mar 17, 2020, 09:09 PM IST

खेल डेस्क. यूईएफए ने इस साल जून और जुलाई में होने वाले यूरो कप को 2021 तक टाल दिया है। यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी की मंगलवार को स्विटजरलैंड के लुसाने में हुई आपात बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यह टूर्नामेंट अगले साल 11 जून से 11 जुलाई के बीच हो सकता है। हालांकि, यह तारीख अंतिम नहीं है। इस पर मुहर क्लब और अंतरराष्ट्रीय चैम्पियनशिप का शेड्यूल तय होने के बाद लगेगी। यूरो 2020 को इसी साल 12 जून से 12 जुलाई के बीच होना था।

UEFA today announced the postponement of its flagship national team competition, UEFA EURO 2020.



Read full statement 👇