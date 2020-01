Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 01:28 PM IST

खेल डेस्क. साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान एक अजीब वाकया देखने को मिला। फ्रेंच टेनिस खिलाड़ी एलोइट बेंचेट्रिट (21) ने अपने मैच के दौरान बॉलकिड से केला मंगाया और उसे छीलने के लिए कहा। इस पर बॉलकिड ने आपत्ति जताते हुए अंपायर की ओर देखा। इसके बाद अंपायर ने हस्तक्षेप करते हुए एलोइट को मैच से बाहर कर दिया।

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, बेंचेट्रिट ऑस्ट्रेलियन ओपन में रविवार को दमित्री पोपको के खिलाफ अपना क्वालिफायर मुकाबला खेल रहे थे। इस दौरान उनके हाथ में बैंडेज लगी हुई थी। इस वजह से उन्हें फल (केला) छीलने में दिक्कत हो रही थी।

एलेक्स थ्योडोरिडिज नामक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया

सोशल मीडिया पर एलेक्स थ्योडोरिडिज नामक यूजर ने यह वीडियो शेयर किया। इसे पूर्व अमेरिकी टेनिस स्टार मार्टिना नवरातिलोवा ने रिट्वीट किया। मार्टिना ने लिखा, ‘‘अब अगला क्या, अंगूर? जॉन ब्लोम (अंपायर) ने सही काम किया।’’ बेंचेट्रिट ने नवरातिलोवा को जवाब देते हुए लिखा, ‘‘यह वीडियो किसी मतलब का नहीं है। इसमें उस घटना का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है।’’

What’s next- grapes?😱#entitlement

John did the right thing, that’s for sure https://t.co/VuViqZLdrA