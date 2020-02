Dainik Bhaskar Feb 01, 2020, 05:15 PM IST

खेल डेस्क. अमेरिका की 21 साल की टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीत गईं। सोफिया पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचीं थीं। उन्होंने दो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन स्पेन की गारबिन मुगुरुजा को 4-6, 6-2, 6-2 से हराया। केनिन 2008 के बाद इस टूर्नामेंट को जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं। पिछली बार जब रूस की मारिया शारापोवा चैम्पियन बनीं थी, तब उनकी उम्र 20 साल थी।

केनिन इस जीत के साथ ही डब्ल्यूटीए रैंकिंग में पहली बार टॉप-10 में पहुंच गईं। वे 15वें से सीधे सातवें स्थान पर पहुंचीं। रैंकिंग में अमेरिकी की वे टॉप खिलाड़ी हैं। उन्होंने सेरेना विलियम्सन (अब 10वीं रैंक) को पीछे छोड़ दिया।

केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली 18वीं अमेरिकी खिलाड़ी

केनिन अमेरिका के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वालीं 18वीं खिलाड़ी बनीं। उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘‘मुझे यह टूर्नामेंट पसंद है। सबका शुक्रिया। अगले साल जरूर आने की कोशिश करूंगी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का शुक्रिया। अपनी टीम, पिता को हमेशा साथ रहने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूं। मेरी मां घर पर मुझे देख रही होंगी। उन्हें भी शुक्रिया और प्यार।’’

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."



You earned many new fans down under, @SofiaKenin!#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/dDL9somo0O