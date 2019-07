हिमा दास ने चेक रिपब्लिक में 400 मीटर की रेस 52.09 सेकंड में पूरी की

पांचवां स्वर्ण जीतने के बाद हिमा ने ट्वीट कर अपनी सफलता के बारे में बताया

हिमा ने लिखा, 'चेक गणराज्य में आज 400 मीटर दौड़ शीर्ष पर रहकर पूरी की।'

खेल डेस्क. भारतीय धावक हिमा दास एक के बाद एक लगातार स्वर्ण पदक जीतती जा रही हैं। पिछले 20 दिन में वे 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। उन्होंने अपना पांचवां पदक शनिवार को चेक रिपब्लिक में जीता। जहां हुई 'नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रांप्री' में हिमा ने 400 मीटर की रेस 52.09 सेकंड में पूरी की। 19 साल की हिमा का ये करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय रहा। इससे पहले उनका निजी सर्वश्रेष्ठ समय 50.79 सेकंड है, जो उन्होंने पिछले साल हुए एशियाई खेल के दौरान हासिल किया था। हिमा दास की इन सफलताओं पर पूरा देश गर्व कर रहा है और देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें धन्यवाद कह रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्वीट करते हुए बधाई दे रहे हैं और उन्हें भारत की नई 'उड़न परी' बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह नए-नए कीर्तिमान रचते हुए देश का नाम रोशन करती रहें।

हिमा ने इस तरह जीते पिछले चार स्वर्ण पदक

पहला गोल्ड: 2 जुलाई- पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस 23.65 सेकंड में पूरी कर जीता।

दूसरा गोल्ड: 7 जुलाई- पोलैंड में कुनटो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा किया।

तीसरा गोल्ड: 13 जुलाई- चेक रिपब्लिक में क्लाद्नो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस 23.43 सेकेंड में पूरी की।

चौथा गोल्ड: 17 जुलाई- चेक रिपब्लिक में ताबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस 23.25 सेकंड के साथ जीती।

