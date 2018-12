Dainik Bhaskar Dec 16, 2018, 10:25 PM IST

भुवनेश्वर (ओडिशा). ओलिंपिक में रजत पदक जीतने वाले बेल्जियम ने पहली बार हॉकी वर्ल्डकप खिताब जीत लिया। वह खिताब जीतने वाला दुनिया का छठा देश बना। रविवार को फाइनल मुकाबले में उसने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। नीदरलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में हार गया, पिछली बार 2014 में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। यह उसका सातवां फाइनल था। उसे चौथी बार हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सका नीदरलैंड

इस हार के साथ नीदरलैंड पाकिस्तान के चार बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने से चूक गया। वह ऑस्ट्रेलिया के बराबर तीन बार चैम्पियन बन चुका हैं। वहीं, जर्मनी दो और भारत एक बार विजेता बना है।

नीदरलैंड के ब्लाक को मिला बेस्ट गोलकीपर का अवॉर्ड

बेल्जियम के गोलकीपर विन्सेंट वनाश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नीदरलैंड के पिरमिन ब्लाक को बेस्ट गोलकीपर, वान डैम को बेस्ट जूनियर प्लेयर का अवॉर्ड मिला। वहीं, बेल्जियम के वान डोरेन को ओडिशा स्टेट बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फैन्स च्वाइस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड मिला। भारत के सिमरनजीत सिंह को बेस्ट गोल सेलिब्रेशन का अवॉर्ड मिला।

📊 | STATS | @Alex_n3x and @GoversBlake finish joint first with @GPeillat on second. Name us a more iconic trio 😎🤘🏼 #HWC2018 #Odisha2018 pic.twitter.com/qV9LPtQ8nS

फाइनल देखने पहुंचे सचिन

फाइनल मैच देखने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर और पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की पहुंचे।



📸 | Two legends in one frame! And what an occasion to capture it!@sachin_rt and @DilipTirkey share a moment during the final of the Odisha Hockey Men’s World Cup Bhubaneswar 2018.#HWC2018 #Odisha2018

🇧🇪 #BELvNED 🇳🇱 pic.twitter.com/8ks6uIH0nD