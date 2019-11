Dainik Bhaskar Nov 29, 2019, 03:35 PM IST

नूर सुल्तान. भारत ने डेविस कप मुकाबले के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत के दोनों स्टार खिलाड़ियों रामकुमार रामनाथन और सुमित नागल ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों को मैदान पर टिकने ही नहीं दिया। रामकुमार ने मोहम्मद शोएब को सिर्फ 42 मिनट में हरा दिया। शोएब मैच में कभी भी भारतीय टेनिस स्टार को चुनौती देते नहीं दिखे। सुमित ने पाकिस्तान के नए टेनिस स्टार कहे जा रहे हुफैजा रहमान को शिकस्त दी। शनिवार को डबल्स मुकाबले खेले जाएंगे।

दो घंटे भी नहीं चले दोनों मैच

पहला मुकाबला रामकुमार और मोहम्मद शोएब के बीच खेला गया। मैच में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया जब शोएब ने दो ड्यूस पॉइंट हासिल किए। इसके बाद राम ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया। यह मैच सिर्फ 42 मिनट में खत्म हो गया। दूसरा मैच सुमित नागल और हुफैजा मोहम्मद रहमान के बीच खेला गया। सुमित ने अपनी पहली डेविस कप जीत आसानी से हासिल कर ली। उन्होंने यह मैच 64 मिनट में 6-0, 6-2 से जीत लिया।

First Davis cup win and could not start any better. Very happy with 2-0 lead and cant wait for opening doubles tomorrow starring @Leander @jeevann2010 . Let’s go team India 🇮🇳



