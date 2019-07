Dainik Bhaskar Jul 17, 2019, 08:55 AM IST

खेल डेस्क. इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत-सीरिया मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को यह मैच छह गोल के अंतर से जीतना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दूसरी ओर सीरिया जीत के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंच जाता। दोनों टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो गईं। अब शुक्रवार को उत्तर कोरिया और ताजिकिस्तान की टीमें फाइनल में भिडें़गी। अहमदाबाद में खेले गए इस मुकाबले में भारत के लिए नरेंदर गहलोत गोल किया।

18 साल के गहलोत ने 52वें मिनट में पहला गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। गहलोत ने अनिरुद्ध थापा के कॉर्नर पर हेडर से गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। टीम इंडिया के कोच इगोर स्टीमैक ने 74वें मिनट में एक बदलाव किया। मंडार को बाहर बुलाकर जैरी लालरिनजुआला को मैदान पर भेजा गया।

@NarenderGahlot rose above everyone else and beautifully nodded in the header to put India in front!



