Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 07:26 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय मेन्स टेबल टेनिस टीम वर्ल्ड रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच गई। यह उसकी सर्वश्रेष्ठ टीम है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने सोमवार को ताजा रैंकिंग जारी की। मेन्स टीम के 272 अंक हैं। चीन 290 अंक के साथ पहले, जापान 288 अंक के साथ दूसरे और जर्मनी 286 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम इससे पहले दसवें स्थान पर थी।

भारतीय मेन्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किए। टीम तब स्वर्ण पदक जीती थी। इसके बाद एशियन गेम्स में कांस्य और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीती थी। टीम पिछले साल 13वें स्थान पर थी। लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए उसने टॉप-10 में अपनी जगह बनाई।

किरण रिजिजू ने टीम को बधाई दी

भारतीय पैडलर साथिया गनणसेखरण ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक बताया। टीम ने जर्मनी में फुल्डा टीटीसी को 3-2 से हराया। इसके बाद इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने रैंकिंग को अपडेट किया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने टीम को बधाई दी।

HISTORIC🇮🇳🇮🇳

Highest ever World team ranking achieved by Indian Men’s Table Tennis team of WR #9 in a sport played by 226 nations💪😎



Proud moment🔥

Long way to go guys💪@sharathkamal1 @HarmeetDesai #tabletennis #historic #TeamIndia @Media_SAI @ttfitweet @KirenRijiju pic.twitter.com/U6xfve2Xxs