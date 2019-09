Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 09:46 AM IST

खेल डेस्क. फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर के राउंड-2 में भारतीय फुटबॉल टीम ने मंगलवार देर रात दोहा में एशियाई चैम्पियन कतर को 0-0 की बराबरी पर रोक लिया। इस ड्रॉ के साथ ही भारत ने पहला अंक हासिल किया। वह पिछला मैच ओमान के खिलाफ 1-2 से हार गया था। 2022 वर्ल्ड कप की मेजबान टीम कतर वर्ल्ड रैंकिंग में 62वें स्थान पर है। दूसरी ओर, भारतीय टीम 103 नंबर पर है। भारत का अगला मुकाबला 15 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में होगा।

भारत के लिए यह ड्रॉ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह इस साल कतर के खिलाफ नहीं हारने वाला पहला देश बना। इतना ही नहीं कतर ने ब्राजील, अर्जेंटीना और कोलंबिया जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ गोल भी किया, लेकिन स्टार प्लेयर सुनील छेत्री के बिना खेली भारतीय टीम ने उसे गोल नहीं करने दिया।

गोलकीपर गुरप्रीत ने 11 सीधे शॉट्स को गोलपोस्ट में जाने से रोका

कतर ने मैच में गोल करने के 27 प्रयास किए, लेकिन भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और डिफेंडर्स मजबूती से उसे रोकने में सफल रहे। गुरप्रीत इस मैच में भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर साबित हुए। उन्होंने 11 सीधे शॉट्स को गोलपोस्ट में जाने से रोका। भारत और कतर के बीच आधिकारिक तौर पर यह दूसरा मुकाबला था। इससे पहले सितंबर 2007 में कतर ने 2010 वर्ल्ड कप के क्वालीफायर में भारतीय टीम को 6-0 से हरा दिया था।

MASSIVE SHOUTOUT💥 to all the fans at the stadium🏟 and to the ones that supported us from back at home🙇🏽‍♂️🙌🏽 💙 #BackTheBlue 💙 #QATIND ⚔ #WCQ 🌏🏆 #BlueTigers 🐯 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/fhOT622KNG

सुनील छेत्री ने कहा- ये है मेरी टीम और खिलाड़ी

इस मैच में नहीं खेलने वाले भारत के नियमित कप्तान सुनील छेत्री ट्वीट कर टीम के प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होनें लिखा, 'प्रिय भारत, ये है मेरी टीम और खिलाड़ी, मैं इस समय कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं बता नहीं सकता। हमने प्वाइंट टेबल पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पर खेल में हमने अच्छी टक्कर दी। कोचिंग स्टाफ और ड्रेसिंग रुम को बहुत बड़ा श्रेय।’

Dear India, THAT is my team and THOSE are my boys! Cannot describe how proud I am at this moment. Not a big result for the table, but in terms of a fight, as big as it can get. Huge credit to the coaching staff and the dressing room. #QATIND