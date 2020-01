Dainik Bhaskar Jan 19, 2020, 09:25 AM IST

खेल डेस्क. भारत ने प्रो हॉकी लीग में जीत के साथ शुरुआत की। टीम ने पहले मैच में नीदरलैंड को 5-2 से हराया। मैच का पहला गोल 13वें सेकंड में गुरजंत सिंह ने किया। यह भारतीय हॉकी के इतिहास का सबसे तेज गोल है। इसके पहले 1976 ओलिंपिक में अजीत सिंह ने अर्जेंटीना के खिलाफ 15वें सेकंड में गोल किया था। रुपिंदर पाल ने दो गोल किए।

भारतीय टीम पहली बार टूर्नामेंट में उतरी है। दूसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। 1984 के बाद टीम ने पहली बार नीदरलैंड को 5-2 के अंतर से हराया। टीम ने 34वीं बार नीदरलैंड को हराया।

FT: 🇮🇳 5-2 🇳🇱



1' Gurjant Singh

12' 46' Rupinder Pal Singh

34' Mandeep Singh

36' Lalit Upadhyay



14' Jip Janssen

28' Jeroen Hertzberger



Started with a bang and ended the same way! Way to go #MenInBlue! #IndiaKaGame #INDvNED #FIHProLeague #TeamIndia #HockeyInvites pic.twitter.com/mUZ6O1oSWc