भारतीय पुरुष टीम की रैंकिंग पांचवीं है, रूस 22वें स्थान पर

भारतीय महिला टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा

Dainik Bhaskar Sep 10, 2019, 09:56 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय मैन्स हाॅकी टीम ओलिंपिक क्वालिफायर में रूस से भिड़ेगी। वहीं, महिला टीम अमेरिका के खिलाफ उतरेगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सोमवार को ओलिंपिक क्वालिफायर का ड्रॉ निकाला। भारतीय मैन्स टीम की रैंकिंग 5वीं जबकि रूस की 22वीं है। वहीं, भारतीय महिला टीम की रैंकिंग 9वीं जबकि अमेरिका की 13वीं है। दोनों टीमों के मुकाबले 1 और 2 नवंबर को भुवनेश्वर में होंगे। दोनों कैटेगरी की विजेता टीम को ओलिंपिक का टिकट मिलेगा।

आठ बार की ओलिंपिक चैम्पियन भारतीय मैन्स टीम ने इस साल वर्ल्ड सीरीज के फाइनल्स में रूस को 10-0 से एकतरफा मुकाबले में हराया था। वहीं, महिला टीम काे थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। पिछले साल वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम के कोच ग्राहम रीड का कहना है कि उम्मीद है कि हम ओलिंपिक में जगह बना लेंगे। कैंप में हम लगातार डिफेंस पर फोकस कर रहे हैं। कई सीनियर खिलाड़ी अच्छेे फॉर्म में हैं।

रानी रामपाल ने कहा- हम विरोधी टीम के बारे में नहीं सोच रहे

भारतीय महिला टीम क्वालिफायर से पहले इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज भी खेलेगी। कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि हम विरोधी टीम के बारे में नहीं सोच रहे। हम अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे।

क्वालिफायर के मुकाबले

मैन्स कैटेगरी: भारत vs रूस, नीदरलैंड vs पाकिस्तान, जर्मनी vs ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन vs मलेशिया, स्पेन vs फ्रांस, न्यूजीलैंड vs कोरिया, कनाडा vs आयरलैंड।

वुमन्स कैटेगरी: भारत vs अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया vs रूस, जर्मनी vs इटली, ब्रिटेन vs चिली, स्पेन vs कोरिया, आयरलैंड vs कनाडा, चीन vs बेल्जियम।