खेल डेस्क. एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2020 के लिए भारतीय हॉकी टीम में चिंग्लेसाना सिंह और सुमित की वापसी हो गई है। दोनों करीब एक साल से चोट की वजह से टीम से बाहर थे। हॉकी इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सुमित की कलाई में गंभीर चोट थी और वो जून के बाद वापसी कर रहे हैं। प्रो लीग 2020 के दो मैच भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मिड फील्डर मनप्रीत सिंह कप्तान जबकि ड्रैगफ्लिकर हरमनप्रीत सिंह उप कप्तान होंगे।



हॉकी प्रो लीग के पहले सीजन में भारतीय टीम हिस्सा नहीं ले सकी थी। इस सीजन में भारत का पहला मुकाबला रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज नीदरलैंड्स से होगा। शुरुआती दो मैच भुवनेश्वर में 18 और 19 जनवरी को खेले जाएंगे। चिंग्लेसाना का फिट होना टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2019 में उन्होंने रेलवे को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी टूर्नामेंट के फाइनल में उन्हें गंभीर चोट लगी थी।

टीम में संतुलन बनाने की कोशिश

सोमवार को घोषित टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है ताकि एक संतुलन बनाया जा सके। अनुभवी गोलकीपर पीआर. श्रीजेश, कृष्ण बी. पाठक, गुरिंदर सिंह, अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार और वीरेंद्र लाकड़ा के अलावा रूपिंदर पाल सिंह, विवेक सागर प्रसाद और नीलकांत शर्मा भी टीम में शामिल हैं। नेशनल कोचिंग कैम्प में चयनकर्ताओं को प्रभावित करने वाले स्ट्राइकर गुरजंत सिंह भी टीम में शामिल हैं। फॉरवर्ड लाइन का जिम्मा एसवी. सुनील, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और आकाशदीप सिंह संभालेंगे।

