दैनिक भास्कर Mar 15, 2020, 10:03 PM IST

खेल डेस्क. भारत के अचंता शरथ कमल ने रविवार को आईटीटीएफ चैलेंजर ओमान ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने फाइनल में पुर्तगाल के टॉप सीड मार्कोस फ्रेटस को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11, 17-15 से हराया। कमल ने पिछला खिताब 2010 में जीता था। तब उन्होंने इजिप्ट ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद से वे 2011 में मोरक्को ओपन और 2017 में इंडिया ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे।

🥇🇮🇳Achanta 🥈🇵🇹Freitas



🥇🇯🇵Sato 🥈🇯🇵Kato



🥇🇸🇰Pistej & 🇷🇸Karakasevic 🥈🇧🇪Allegro & Lambiet



🥇🇯🇵Sato & Hashimoto 🥈🇸🇬Lin & Zeng



🤳#GoldenSelfie time for the finalists of the #ITTFChallenge+ #2020OmanOpen 🇴🇲🏓 pic.twitter.com/VcNQtpgE6z