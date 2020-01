Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 09:50 PM IST

खेल डेस्क. भारत के मानव ठक्कर मेंस सिंगल्स के अंडर-21 आयु वर्ग में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की ताजा जारी रैंकिंग में वे 9 पायदान चढ़कर पहले स्थान पर पहुंचे हैं। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। दो साल पहले मानव अंडर-18 में भी टॉप रैंक खिलाड़ी बने थे। तब वे किसी भी आयु वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय थे।

Table Tennis: Manav Thakkar has etched his name in the history books by becoming the first Indian table tennis player to be ranked world No.1 in the Under-21 category. pic.twitter.com/KaOA2vgwDB