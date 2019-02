नई दिल्ली. पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आज पूरा देश वायुसेना के इस जवाब को सलाम कर रहा। इसी बीच खेल जगत से क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, बॉक्सर मनोज कुमार, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भी वायुसेना की सराहना उन्हें बधाईयां दी हैं।

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘हमारे लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे।’ इससे पहले भी सहवाग ने पुलवामा हमले के बाद पाक को धमकी भरे अंदाज में एक ट्वीट करते हुए यही 'सुधर जाओ, वरना सुधार देंगे' लिखा था।

The boys have played really well. #SudharJaaoWarnaSudhaarDenge #airstrike