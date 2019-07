Dainik Bhaskar Jul 21, 2019, 09:35 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय धावक हिमा दास ने शनिवार को एक और गोल्ड जीता। यह उनका इस महीने का 5वां गोल्ड है। चेक रिपब्लिक में हिमा ने 400 मीटर की रेस 52.09 सेकंड में पूरी की और पहले स्थान पर रहीं। यह उनका सीजन का बेस्ट टाइम है। वहीं, 400 मीटर हर्डल्स में एमपी जाबिर ने गोल्ड मेडल जीता। मोहम्मद अनस ने ब्रॉन्ज मेडल, जबकि निर्मल टॉम ने सिल्वर जीता।

19 साल की हिमा ने इस दौड़ को अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ समय में पूरा किया। इससे पहले उनका निजी सर्वश्रेष्ठ समय 50.79 सेकेंड है, जो उन्होंने पिछले साल हुए एशियाई खेल के दौरान हासिल किया था। पांचवां स्वर्ण पदक जीतने के बाद हिमा ने ट्वीट कर कहा, “चेक गणराज्य में 400 मीटर दौड़ में शीर्ष पर रहकर अपनी दौड़ पूरी की।”

Finished 400m today on the top here in Czech Republic today 🏃‍♀️ pic.twitter.com/1gwnXw5hN4