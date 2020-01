Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 10:11 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय टेस्ट टीम को 2019 की बेस्ट टीम चुनते हुए सोमवार को स्पोर्टस्टार एसेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही पहलवान बजरंग पुनिया को व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान मिला। महिलाओं के व्यक्तिगत वर्ग में शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। पुरुष क्रिकेटर्स में रोहित शर्मा और महिलाओं में स्मृति मंधाना को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया।

भारतीय टेस्ट टीम आईसीसी रैंकिंग में 120 पॉइंट के साथ नंबर-1 पर है। भारत ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी। साथ ही अपने घर में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 और बांग्लादेश को 2-0 से हराया था।

The Sportstar Aces 2020 Awards are underway in Mumbai! 🏆



Follow it live here: https://t.co/eOAhjKHatr#WeGotGame #AcesAwards2020 pic.twitter.com/hRH40LpYCo