Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 06:20 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला टीम ने कोटिफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट में बोलिविया को 3-1 से हरा दिया। स्पेन में खेले गए इस मैच में रत्नबाला देवी और बाला देवी ने भारत के लिए गोल किए। स्वीटी देवी ने आत्मघाती गोल किया। टीम इंडिया इससे पहले पिछले मुकाबले में स्पैनिश क्लब विलारियाल सीएफ के खिलाफ 0-2 से हार गई थी।

The Indian 🇮🇳 women's team dedicated their win over Bolivia 🇧🇴 to none other than @chetrisunil11! 🤩🙌🏻#IndianFootball #BackTheBlue #ShePower #HappyBirthdayChhetri pic.twitter.com/lJ7ZqjLHeU