खेल डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के बावजूद अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक संघ (आईओसी) शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच ही टोक्यो ओलिंपिक कराने पर अड़ा है। खिलाड़ी और आईओसी सदस्य अब इस फैसले का खुलकर विरोध करने लगे हैं। ग्रीस की एथलीट और ओलिंपिक पोल वॉल्ट चैम्पियन कैटरीना स्टेफानिडी और ब्रिटेन की हैप्टाएथलीट कैटरीना जॉनसन ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। स्टेफानिडी ने ट्वीट किया कि आईओसी चाहता है कि हम अपने और परिवार के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर ट्रेनिंग करें। आप 4 महीने बाद नहीं, अभी से खिलाड़ियों को खतरे में डाल रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह वाकई हैरान करने वाला है। उन खिलाड़ियों का क्या होगा, जो टीम स्पोर्ट्स से जुड़े हैं ? स्वीमिंग और जिमनास्टिक्स का क्या होगा ? इसके खिलाड़ियों को एक साथ प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे में इनके संक्रमित होने की सबसे ज्यादा आशंका है। ब्रिटिश एथलीट जॉनसन ने भी ग्रीस की एथलीट की बात का समर्थन करते हुए कहा कि आईओसी सब जानते हुए भी खिलाड़ियों को खतरे में डाल रहा है। मैं खुद ट्रेनिंग के दबाव को महसूस कर रही हूं। मेरे लिए ऐसे माहौल में खुद को इन खेलों के लिए तैयार करना मुश्किल है। उन्होंने ओलिंपिक संघ के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें उसने कहा था कि एथलीट्स को अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए।

This is not about how things will be in 4 months. This is about how things are now. The IOC wants us to keep risking our health, our family’s health and public health to train every day? You are putting us in danger right now, today, not in 4 months.https://t.co/cICKVQ4qsZ