Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 09:44 AM IST

तेहरान. कट्‌टरपंथी देश ईरान में पहली बार महिलाओं ने स्टेडियम में बैठकर कोई मैच देखा। लगभग 3500 महिला फैंस तेहरान के आजादी स्टेडियम में ईरान और कंबोडिया के बीच हुए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच देखने पहुंचीं। इसके साथ ही ईरान में 40 साल पुराना कट्‌टरपंथी कानून खत्म हो गया है। ईरान में 1979 इस्लामिक रिवाॅल्यूशन के बाद से महिलाओं पर स्टेडियम में जाकर मैच देखने पर बैन लगा था। तमाम विरोध के बाद गुरुवार को यह बैन खत्म हो गया। मैच में ईरान ने 14-0 से जीत दर्ज की।

