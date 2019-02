नई दिल्ली. भारतीय शूटर सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की। सौरभ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 245 अंक हासिल किए। उन्होंने उक्रेन के ओलेह ओमेलचुक (243.6 अंक) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्वर्ण पदक के साथ 2020 टोक्यो ओलिंपिक खेलों के लिए कोटा भी हासिल कर लिया। सौरभ यह कोटा पाने वाले तीसरे भारतीय शूटर हैं।

