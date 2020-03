Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 01:24 PM IST

खेल डेस्क. यूईएफए चैम्पियंस फुटबॉल लीग के प्री-क्वार्टरफाइनल के दूसरे लेग मुकाबले में अटलांटा और जर्मनी के आरबी लिपजिंग क्लब ने जीत दर्ज की। अटलांटा ने वेलेंसिया को 4-3 से हराया। इससे पहले लेग-1 में वेलेंसिया को 4-1 से शिकस्त दी थी। अटलांटा के लिए चारों गोल जोसिप इलीसिच ने तीसरे, 43वें, 71वें और 82वें मिनट में किए। जोसिप इस लीग में 32 साल और 41 दिन की उम्र में हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले 2013 में पीएसजी के लिए जलाटन इब्राहिमोविच ने यह कारनामा किया था। तब उनकी उम्र 32 साल और 20 दिन थी।

अटलांटा के कड़ी टक्कर देते हुए वेलेंसिया के केविन गेमैरो ने दो गोल 21वें और 51वें मिनट में दागे। एक गोल फेरान टोरेस ने 67वें मिनट में दागते हुए टीम को 3-2 की बढ़त दिला दी थी। लेकिन जोसिप ने 71 और 82वें मिनट में 2 गोल दागकर टीम को जिता दिया। यह मैच स्पेन में कोरोनावायरस के कारण खाली स्टेडियम में खेला गया है। मैच के दौरान 55 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम पूरी तरह से सूना रहा। खिलाड़ियों की भी देश छोड़ने से पहले और बाद में कोरोनावायरस की जांच की गई।

जोसिप दोनों लेग में 5 या उससे ज्यादा गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी

जोसिप ने लेग-1 मैच में 1 गोल किया था। वे चैम्पियंस लीग के किसी दो लेग में 5 या उससे ज्यादा गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले बार्सिलोना के लियोनल मेसी ने 2011 में 6 और रियाल मैड्रिट के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2016 में 5 गोल दागे थे।

5 - Josip Iličić is only the third player to score 5+ goals over two legs of a Champions League knockout tie, after Lionel Messi for Barcelona vs Bayer Leverkusen in 2011-12 (6) and Cristiano Ronaldo for Real Madrid vs Bayern Munich in 2016-17 (5). Influential. pic.twitter.com/a6bcZtgVSO