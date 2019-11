Dainik Bhaskar Nov 07, 2019, 04:16 PM IST

खेल डेस्क. फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने बुधवार को चैम्पियंस लीग के प्री-क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। ग्रुप-ए के मैच में पीएसजी ने क्लब ब्रुगे को 1-0 से हराया। पीएसजी की टीम लगातार 8वीं बार प्री-क्वार्टरफाइनल में पहुंची है। वहीं, इटली के क्लब युवेंटस ने ग्रुप-डी में रूस के क्लब लोकोमोतिव मॉस्को को 2-1 से हराया। ग्रुप-बी में जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख ने ग्रीस के क्लब ओलिंपिकोस को 2-0 से हराया। युवेंटस और बायर्न ने इस जीत के साथ अंतिम-16 में अपना स्थान पक्का कर लिया।

पीएसजी के लिए मैच में एकमात्र गोल मॉरो इकार्डी ने 21वें मिनट में किया। इसके बाद मुकाबले में कोई गोल नहीं हुआ। पीएसजी 1995 के बाद से अब तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। क्लब ब्रुगे के खिलाफ उसके इस प्रदर्शन के बेहतर नहीं माना जा सकता है। टीम के स्टार फुटबॉलर नेमार इस मुकाबले में नहीं खेले। वहीं, फीफा वर्ल्ड कप के हीरो रहे किलियन एम्बाप्पे एक भी गोल नहीं कर सके।

रोनाल्डो गोल नहीं कर सके

युवेंटस ने लोकोमोतिव मॉस्को को हरा दिया, लेकिन उसके स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानाो रोनाल्डो मुकाबले में एक भी गोल नहीं कर सके। मैच के तीसरे मिनट में युवेंटस के एरॉन रेम्से ने पहला गोल किया। 12वें मिनट में लोकोमोतिव के एलेक्सेई मिरानचुक ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। मैच के इंजरी टाइम (90+2वें मिनट) युवेंटस के डगलस कोस्टा ने गोल कर युवेंटस को प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया।

