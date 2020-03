Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 08:11 AM IST

गुलमर्ग. जम्मू-कश्मीर से पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद वहां पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं। यह खेल 7 से 11 मार्च के बीच गुलमर्ग में होंगे। इस इवेंट में देशभर के 800 से अधिक खिलाड़ी उतरेंगे। इसमें स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, स्की माउंटेनियरिंग, आइस स्टॉक, स्नो रग्बी और स्नो बेसबॉल सहित 30 इवेंट होंगे। हिमालयन रीजन के खिलाड़ियों के लिए यह अपनी तरह का देश में होने वाला पहला बड़ा इवेंट है। इस तरह के आयोजन से विंटर गेम्स को लेकर एक माहौल बनेगा। हर चार साल पर विंटर ओलिंपिक का भी आयोजन होता है। हमें अब तक इसमें कोई मेडल नहीं मिला है।

इस मौके पर खेल मंत्री किरन रिजिजू भी गांदरबल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय एकता शिविर में आकर काफी खुश हूं। अलग-अलग राज्यों से आया लोग कश्मीर के युवाओं से मिल रहे हैं। यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। रात में मशाल की रोशनी में स्कीइंग हुई।

I'm very happy join the National Integration Camp at Ganderbal in Kashmir. Good to see the excitement amongst the youths coming from various States and mingling with the Youths of Kashmir! pic.twitter.com/7h0JcczeUl