Dainik Bhaskar Jan 29, 2020, 09:56 AM IST

खेल डेस्क. नेशनल बास्केटबॉल लीग (एनबीए) में मंगलवार को लॉस एंजिलिस लेकर्स और लॉस एंजिलिस क्लिपर्स का मुकाबला कोबे ब्रायंट के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया। ब्रायंट करियर में 20 साल लेकर्स की ओर से ही खेले। लेकर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा किया। लॉस एंजिलिस लेकर्स ने कहा, ‘यह हम लोगों के लिए बेहद मुश्किल समय है। हम ब्रायंट के परिवार का समर्थन जारी रखेंगे।’ श्रद्धांजलि देने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग पर पर्पल और गोल्ड लाइट्स जलाई गईं। जांच अधिकारियों ने हेलिकॉप्टर से सभी 9 शव बरामद कर लिए हैं। साथ ही ब्रायंट की पहचान कर ली गई।

ब्रायंट और उनकी 13 साल की बेटी गियाना की रविवार को हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। वे हेलिकॉप्टर से सफर कर रहे थे। इसमें सपोर्ट स्टाफ के 7 अन्य लोग भी सवार थे। इस बीच, लॉस एंजिलिस लेकर्स के स्टार खिलाड़ी लेब्रन जेम्स ने कहा, ‘ब्रायंट का अचानक निधन हम लोगों की लिए सदमे की तरह है। मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि उनकी बास्केटबॉल की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा।’

WATCH: New York City’s Empire State Building shines in purple and gold tonight to honor the late @Lakers legend Kobe Bryant.



“Our hearts go out to all the families, friends, and fans affected by this tragedy. #824Forever.” - @EmpireStateBldg pic.twitter.com/BofoARfJa3