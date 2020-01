Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 03:34 PM IST

खेल डेस्क. फ्रांस की क्रिस्टिना म्लादेनोविच और हंगरी की टिमिया बाबोस की जोड़ी ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया। उन्होंने डबल्स मुकाबले में शुक्रवार को चीनी ताइपेई की सु-वेई शीए और चेक रिपब्लिक की बारबोरा स्ट्रीकोवा को 6-2, 6-1 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटा और 12 मिनट चला। इससे पहले इस जोड़ी ने 2018 में यह खिताब जीता था।

क्रिस्टिना-टिमिया की जोड़ी ने 2019 में विंबलडन भी जीता था। इस जोड़ी ने तीन ग्रैंड स्लैम के अलावा 10 अन्य खिताब भी जीते हैं। पिछले साल विंबलडन सेमीफाइनल में शी और स्ट्रीकोवा की जोड़ी ने क्रिस्टिना-टिमिया को हराया था।

इएला-नुगरोहो ने जूनियर गर्ल्स डबल्स खिताब जीता

वहीं, जूनियर गर्ल्स डबल्स में चौथी सीड फिलिपिंस की एलेक्जेंड्रा इएला और इंडोनेशिया की परिस्का मडेलिन नुगरोहो ने खिताब जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में स्लोवेनिया की जीवा फाकनेर और इंग्लैंड की मेटिल्डा मुताव्दिच को 6-1, 6-2 से हराया। यह मुकाबला सिर्फ 49 मिनट तक चला।

Congratulations to our #AO2020 Junior Girls' Doubles champions 🇵🇭 Alexandra Eala and 🇮🇩 Priska Madelyn Nugroho def. 🇸🇮 Falkner and 🇬🇧 Mutavdzic 6-1 6-2.#AusOpen pic.twitter.com/6lx8RiYnkm