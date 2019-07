Dainik Bhaskar Jul 25, 2019, 11:34 AM IST

खेल डेस्क. हंगरी के 19 साल के तैराक क्रिस्टोफ मिलाक ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 1 मिनट 50.73 सेकंड में स्वर्ण पदक जीत लिया। वे सबसे कम समय में स्वर्ण जीतने वाले तैराक बन गए। इस मामले में उन्होंने अमेरिकी दिग्गज माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फेल्प्स ने 10 साल पहले रोम में 1 मिनट 51.51 सेकंड में स्वर्ण जीता था। मिलाक ने फेल्प्स से 0.78 सेकंड कम समय लिया।

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! 💪👑#Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3