Dainik Bhaskar Dec 21, 2018, 01:50 PM IST

खेल डेस्क. इस साल वर्ल्ड कप में चार गोल करने वाले फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे आज 20 साल के हो गए। दुनिया के इस सबसे महंगे युवा खिलाड़ी की तुलना सर्वकालिक महान फुटबॉलर ब्राजील के पेले से होती है। एम्बाप्पे ने फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ एक गोल किया थे। वे ऐसा करने वाले पेले के बाद दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने थे।

प्री-क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करने के बाद लियोनल मेसी ने भी उनकी तारीफ की थी। एम्बाप्पे के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत ही फ्रांस 20 साल बाद वर्ल्ड कप जीत सका था।

एम्बाप्पे 100 मिलियन यूरो से ज्यादा कीमत पाने वाले इकलौते युवा फुटबॉलर

*(आंकड़े रीड फुटबॉल डॉट कॉम के मुताबिक)

पेले से पीछे, लेकिन मैराडोना से आगे

वर्ल्ड कप में प्रदर्शन के आधार पर एम्बाप्पे पेले से पीछे हैं, लेकिन वे मैराडोना से काफी आगे हैं। 20 साल की उम्र तक एम्बाप्पे और पेले दोनों ने 1-1 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन मैराडोना ये उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। पेले ने 4 मैच में 6 गोल किए। वहीं, एम्बाप्पे ने 7 मैच में 4 गोल किए। पेले वर्ल्ड कप में गोल करने वाले अभी भी सबसे युवा खिलाड़ी हैं।

वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एम्बाप्पे के लिए पेले का ट्वीट

फाइनल में एम्बाप्पे ने फ्रांस को 65वें मिनट में गोल कर 4-1 की बढ़त दिलाई थी। वे पेले के 60 साल बाद फाइनल में गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। पेले ने 1958 में स्वीडन के खिलाफ गोल कर टीम को जीत दिलाई थी। तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। एम्बाप्पे की उम्र 19 साल थी। फाइनल के बाद पेले ने ट्वीट किया था, “दूसरा किशोर जिसने विश्व कप फाइनल में गोल किया। क्लब में स्वागत है एम्बाप्पे। थोड़ा साथ मिलना बेहतरीन है।”

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B