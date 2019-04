खेल डेस्क. बार्सिलोना ने लियोनेम मेसी के गोल की मदद से शनिवार देर रात होम ग्राउंड कैम्प नाऊ पर लेवांटे को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही उसने लगातार दूसरी और कुल 26वीं बार ला लिगा का खिताब जीता। हालांकि, अभी चैम्पियनशिप में उसे 3 मैच और खेलने हैं, लेकिन उसके इतने अंक हो गए हैं कि वह पहले नंबर पर ही रहेगा। उसके अभी 35 मैच में 83 अंक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद एटलेटिको मैड्रिड के इतने ही मैचों में 74 अंक हैं। इस मैच में मेसी सब्सिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेले थे।

The @FCBarcelona party is underway at the Camp Nou! 🏆🙌🤩 pic.twitter.com/VXnS9QkNwN