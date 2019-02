एटलेटिको के लिए लुईस अरागोनेसल ने सर्वाधिक 172 गोल किए हैं। उनके बाद एड्रियन एस्कुडेरो (169), पासो कैम्पोस (146) और जोस उलोजियो (136) टॉप-4 में शामिल हैं। एटलेटिको अपना अगला मुकाबला चैम्पियंस लीग में 21 फरवरी को युवेंटस से खेलेगा। दोनों के प्री-क्वार्टरफाइनल का पहला लेग खेला जाएगा।

Antoine Griezmann is now Atlético's all-time fifth-highest goalscorer outright as his 130th for the club moves him above Fernando Torres. 👏👏#UCL pic.twitter.com/c3ijMcjils