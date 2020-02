Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 11:29 AM IST

खेल डेस्क. अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी 1000 गोल में योगदान देने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अब तक देश और क्लब के लिए खेलते हुए 696 गोल दागे, जबकि 306 असिस्ट किए हैं। वे स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। यह उपलब्धि उन्होंने शनिवार रात को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एबार के खिलाफ हासिल की। मेसी ने इस मैच में हैट्रिक के साथ 4 गोल किए। इसकी बदौलत बार्सिलोना ने एबार को 5-0 से हराया।

मेसी ने 27 मिनट के अंदर तीन गोल करते हुए करियर की 48वीं हैट्रिक की। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो (46) को पीछे छोड़ दिया। मेसी ने 14वें, 37वें, 40वें और 87वें मिनट में 4 गोल किए। टीम के लिए एक अन्य गोल आर्थर मेलो ने नए खिलाड़ी मार्टिन ब्रेथवेट के पास पर किया।

